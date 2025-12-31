Main Menu

बहराइच में मौत का तांडव! 12 मासूमों की जान के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन—हटाए गए DFO, सातवां भेड़िया भी ढेर

cm yogi takes a tough stand after the death of 12 children dfo removed

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के लगातार हमलों से बच्चों की मौत के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए हैं। बीते कुछ दिनों में भेड़ियों के हमलों में 12 बच्चों की जान जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है।

बहराइच के DFO हटाए गए, नया अधिकारी तैनात
वन मंत्री अरुण सक्सेना के निर्देश पर बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) राम सिंह यादव को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें मुख्यालय से अटैच किया गया है। वहीं एटा के DFO सुंदरेशा को नया DFO बहराइच नियुक्त किया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से बचाव और निगरानी अभियान को और तेज किया जाएगा, ताकि हालात पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सके।

सर्च ऑपरेशन में 7वां भेड़िया ढेर
इसी बीच वन विभाग को अभियान के दौरान एक और सफलता मिली है। कैसरगंज वन क्षेत्र के बिरजा पकरिया गांव में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सातवें भेड़िये का शव बरामद किया गया है। वन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़िये की लोकेशन का पता लगाया था। घेराबंदी के दौरान भेड़िया गांव की ओर से नदी की तरफ भागने लगा। उसे पकड़ पाना संभव नहीं हो पाया, ऐसे में शूटर को गोली चलानी पड़ी, जिससे भेड़िये की मौके पर मौत हो गई।

वयस्क नर भेड़िया, पोस्टमार्टम कराया गया
वन अधिकारियों के मुताबिक मारा गया भेड़िया वयस्क नर था। पशु चिकित्सकों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह इस साल मारा गया सातवां भेड़िया है। अब तक भेड़ियों के हमलों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं।

गांवों में हाई अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील
वन विभाग ने इलाके के लोगों से पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। गांवों में दिन-रात गश्त की जा रही है। भेड़ियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखने के लिए पटाखे जलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि बच्चों को अकेले बाहर न भेजें और उन पर विशेष निगरानी रखें।

9 सितंबर से शुरू हुए थे हमले, CM योगी ने किया था हवाई सर्वे
गौरतलब है कि बहराइच के कुछ गांवों में 9 सितंबर से भेड़ियों के हमले शुरू हुए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 27 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच पहुंचे थे और हवाई सर्वेक्षण किया था। सीएम योगी ने अधिकारियों को भेड़ियों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने या जरूरत पड़ने पर मारने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश और अन्य राज्यों से विशेषज्ञों को बुलाकर विशेष अभियान शुरू किया गया, जो फिलहाल जारी है।

