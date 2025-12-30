रामपुर जेल से चौंकाने वाला दावा—आजम खान को ना बिस्तर, ना पलंग! पत्नी तंजीम फातिमा बोलीं: 'तबीयत भी लगातार बिगड़ रही'

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पिछले करीब डेढ़ महीने से रामपुर जिला जेल में सजा काट रहे हैं। सोमवार को उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक ने जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई...

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पिछले करीब डेढ़ महीने से रामपुर जिला जेल में सजा काट रहे हैं। सोमवार को उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक ने जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब आजम खान की सेहत और जेल में मिल रहे इलाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परिवार ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि आजम खान की हालत चिंताजनक बनी हुई है और उनकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। सुरक्षा कारणों और सजा के चलते आजम खान इस समय जेल की बैरक में बंद हैं।

'तबीयत में कोई सुधार नहीं' — तंजीम फातिमा

जेल से बाहर आने के बाद डॉ. तंजीम फातिमा ने कहा कि आजम खान की सेहत पहले जैसी ही है और उसमें कोई खास सुधार नहीं देखा गया है। उन्होंने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजम खान को शुरू से ही पलंग या बिस्तर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या आजम खान को फर्श पर सोना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे खुद बैरक के अंदर नहीं गई थीं, इसलिए इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकतीं।

'जेल में कोई खुश नहीं रहता' — अदीब आजम

आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम ने पिता की हालत को लेकर गहरी चिंता जताई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेल ऐसी जगह है, जहां अच्छा इंसान भी परेशान हो जाता है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जेल में किसी की तबीयत अच्छी रह ही नहीं सकती। अदीब आजम ने बताया कि पिता से उनकी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई, लेकिन उनकी सेहत को लेकर वे काफी चिंतित हैं।

अब्दुल्ला आजम से नहीं हुई मुलाकात

मीडिया के सवाल पर डॉ. तंजीम फातिमा ने यह भी साफ किया कि आज इस दौरान उनकी मुलाकात छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम से नहीं हो पाई। गौरतलब है कि आजम खान का परिवार लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि जेल में उन्हें सही इलाज और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। फिलहाल, आजम खान रामपुर जिला जेल में बंद हैं और उनकी सेहत को लेकर मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।