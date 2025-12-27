वर्दी के नशे में चूर दरोगा ने दिखाई दबंगई! वीडियो वायरल, एएसपी  बोले- दुर्व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

एटा: जिले के अलीगंज कस्बे में तैनात उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार द्वारा एक व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उन्हें लाइन हाजिर (पुलिस लाइन से संबद्ध) कर दिया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।



अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्वेताभ पांडेय ने बताया कि पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी (सदर) को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एएसपी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो पड़ाव क्षेत्र का है, जिसमें दरोगा एक व्यक्ति के साथ गाली-गलौज और हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं।



वीडियो में पीड़ित बार-बार ‘‘सर जी'' कहकर मामला शांत करने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन दरोगा लगातार उत्तेजित दिखाई दे रहा है। वीडियो में दरोगा को यह भी कहते सुना जा सकता है कि वह ‘‘किसी की गुलामी नहीं करेंगे।'' अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रथम दृष्टया उप निरीक्षक के अनुचित व्यवहार का संज्ञान लिया और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया।