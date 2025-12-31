Main Menu

  • Ram Mandir Pran Pratishtha: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, धार्मिक अनुष्ठान शुरू

31 Dec, 2025

ram mandir pran pratishtha marks the second anniversary

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि अनुष्ठान गणपति पूजा और मंडल पूजन के साथ शुरू हुए। उन्होंने बताया कि आज सुबह 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल होंगे और राम लला की पूजा अर्चना करेंगे। 

1200 संतों को किया आमंत्रित 
मिश्रा ने बताया कि सिंह की मौजूदगी में रामलला का अभिषेक किया जाएगा और प्रकटोत्सव आरती की जाएगी । उन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर परिसर के निकास द्वार के पास अंगद टीला पर जनसमूह को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस समारोह में अयोध्या से लगभग 1200 संतों को आमंत्रित किया गया है। 

सीएम योगी ने किया पोस्ट 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर लिखा, ''भारत की चेतना के उत्कर्ष की साक्षी बन रही श्री अयोध्या नगरी में आज प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह के प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ का पावन दिन है।'' उन्होंने कहा, ''श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का विराजमान होना प्रतीक है कि सदियों के संघर्ष को समाप्ति मिली और वेदना को विराम मिला। हमारी तीन पीढ़ियों की साधना और संघर्ष, पूज्य साधु-संत गण के आशीर्वाद और 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की परिणति है कि आज हम इस पावन पल के साक्षी बन रहे हैं।'' 

सात मंदिरों में ध्वजारोहण भी करेंगे राजनाथ सिंह 
इस अवसर पर राजनाथ सिंह इस मंदिर परिसर में स्थित सात मंदिरों में से एक अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में नए राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी । 
 

