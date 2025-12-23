Main Menu

  • खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार; टीम ने रंगे हाथ दबोचा

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Dec, 2025 10:16 AM

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में प्रधानाध्यापक के अनुपस्थिति के मामले को रफा दफा करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने एक शिक्षा अधिकारी समेत दो लोगों को पांच...

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में प्रधानाध्यापक के अनुपस्थिति के मामले को रफा दफा करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने एक शिक्षा अधिकारी समेत दो लोगों को पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

जानिए पूरा मामला 
पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि थाना कलान क्षेत्र के देवगढ़ प्राथमिक विद्यालय में तैनात डब्लू कुमार की एक दिन की अनुपस्थिति हो गई थी, जिसे अनुपस्थिति को छुट्टी में बदलने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कलान सतीश मिश्रा द्वारा पीड़ित से पांच हजार की मांग की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन का सहारा लिया।

टीम ने रंगे हाथ दबोचा   
अधिकारी ने बताया कि इसके बाद आज टीम ने सतीश मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी तथा सुशील कुमार सिंह सहायक अध्यापक को कलान में मिठाई की दुकान पर टीम ने आज दोपहर बाद 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर इन्हें लेकर थाना कटरा आई जहां रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।  

