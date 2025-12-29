महोबा में 'लुच्ची डॉन' ने दिखाई बेखौफ हिम्मत! एनकाउंटर में गोली लगी, फिर भी अस्पताल में मुस्कुराया और REEL बनवाई—सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

Mahoba News: महोबा जिले के यशोदा नगर इलाके में शहर कोतवाली पुलिस ने शातिर अपराधी वारिस मंसूरी उर्फ लुच्ची को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी मनीष पांडेय की टीम ने अंजाम......

Mahoba News: महोबा जिले के यशोदा नगर इलाके में शहर कोतवाली पुलिस ने शातिर अपराधी वारिस मंसूरी उर्फ लुच्ची को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी मनीष पांडेय की टीम ने अंजाम दी।

मुठभेड़ में घायल

पुलिस के मुताबिक, जैसे ही लुच्ची ने पुलिस को देखा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें लुच्ची के बाएं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल में बेखौफ लुच्ची

मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद लुच्ची अस्पताल में बेखौफ नजर आया। उसने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए रील बनाई और सैल्यूट किया। इस व्यवहार ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी और पुलिस मुठभेड़ की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए।

चोरी का माल और नकदी बरामद

पुलिस ने लुच्ची के कब्जे से 30 नवंबर को सत्तीपुरा में हुई चोरी का गला हुआ सोना, 95 हजार रुपये नकद, और एक तमंचा बरामद किया। पूछताछ में लुच्ची ने कबूल किया कि उसने अपने साथियों भविष्य सेन और पीयूष राजपूत के साथ मिलकर प्रदीप बादल के घर चोरी की थी।

पुलिस की कार्रवाई और सराहना

लुच्ची महोबा और बांदा में दर्जनों मुकदमों में शामिल था। उसे अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने टीम की साहसिक कार्रवाई की साराहना की, हालांकि बदमाश का दुस्साहस चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मुठभेड़ यह दिखाती है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।