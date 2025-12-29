'2 दिन में iPhone चाहिए!' बेटी की आखिरी जिद पूरी ना कर सका गरीब पिता—मासूम ने जहर खाकर खत्म कर ली जिंदगी

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के जालौन क्षेत्र के कुशमिलिया गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां की रहने वाली 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने आईफोन ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। उसे जहर खाने के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज में...

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के जालौन क्षेत्र के कुशमिलिया गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां की रहने वाली 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने आईफोन ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। उसे जहर खाने के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना का विवरण

जानकारी के मुताबिक, छात्रा ने अपने पिता से आईफोन की मांग की थी। उसने धमकी भी दी थी कि अगर दो दिनों के भीतर उसे आईफोन नहीं मिला तो वह खुद अपनी जान ले लेगी। पिता तुलसीराम के पास 40 हजार रुपए की कीमत वाला आईफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पहले ही छात्रा ने अपने पुराने POCO फोन अपने भाई को दे दिया था। तुलसीराम ने बताया कि उन्होंने बेटी को समझाने की कोशिश की और कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, फसल के बाद उसे आईफोन दिलाया जाएगा। बावजूद इसके छात्रा गुस्से में आ गई और जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली।

परिवार में मच गया हड़कंप

छात्रा की मौत के बाद पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई। पिता और परिवार वाले सदमे में हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्कूल और समाज के लिए चेतावनी

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज के समय में बच्चों और किशोरों पर तकनीक और महंगे गैजेट्स की मांग का कितना दबाव होता है। विशेषज्ञ और माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों की मानसिक स्थिति पर ध्यान दें और उन्हें भावनात्मक समर्थन दें। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर रही है।