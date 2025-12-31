Main Menu

रेस्टोरेंट में भीड़ का कहर! कपल को घेरकर युवक की बेरहमी से पिटाई—थप्पड़ों के बीच चिल्लाता रहा 'मैं हिंदू हूं', VIDEO  ने मचाया बवाल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Dec, 2025 10:53 AM

Ghaziabad News: गाजियाबाद के मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ लोगों ने एक प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने कमरे का दरवाजा जबरन खुलवाया और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी घटना का करीब डेढ़ मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में दिखी भीड़ की गुंडागर्दी
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट के अंदर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, एक युवती बाहर निकलती है, लेकिन कुछ लोग उसे दोबारा कमरे के अंदर भेज देते हैं। इसके बाद युवती के साथ मौजूद युवक को घेर लिया जाता है और उसकी जमकर पिटाई की जाती है। वीडियो में युवक से बार-बार उसका नाम पूछा जाता है। नाम न बताने पर उसे थप्पड़ मारे जाते हैं। युवक बार-बार कहता दिख रहा है कि उसका नाम लक्ष्य है और वह हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ की मारपीट जारी रहती है। करीब 90 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया है।

निजता के हनन पर भड़के लोग
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने इस घटना को कानून हाथ में लेने का मामला बताया है। लोगों का कहना है कि किसी की निजी जिंदगी में इस तरह दखल देना और सार्वजनिक रूप से मारपीट करना पूरी तरह गलत है। खास तौर पर युवती की पहचान और उसकी निजता उजागर करने को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच
मामले के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घटना कुछ दिन पुरानी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

