दरोगा की करतूत; महिला सिपाही को दे बैठा दिल, फिर करने लगा परेशान...रखी ऐसी शर्त, जानकर रह जाएंगे सन्न

27 Dec, 2025
Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला सिपाही ने एक दरोगा पर परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला सिपाही का कहना है कि दरोगा उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था और यह भी कहता था कि दोस्ती करने से नौकरी में दिक्कत नहीं आएगी।
महिला सिपाही की गतिविधियों पर नजर रखता था दरोगा
जानकारी के मुताबिक, लोहामंडी सर्किल के एक थाने में तैनात महिला सिपाही ने एक दरोगा पर परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला सिपाही ने इस मामले की शिकायत थाना प्रभारी से की। शिकायत के बाद थाना प्रभारी ने दरोगा को बुलाकर फटकार लगाई, जिसके बाद वह छुट्टी पर चला गया। फिलहाल वह थाने में दिखाई नहीं दे रहा है। शिकायत के अनुसार, दरोगा महिला सिपाही की गतिविधियों पर नजर रखता था और उसके आने-जाने व अन्य लोगों से बातचीत पर भी ध्यान देता था।
लिखित शिकायत पर होगी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि शिकायत के समय कुछ अन्य सिपाही भी मौके पर मौजूद थे। थाना प्रभारी ने महिला सिपाही को भरोसा दिलाया है कि उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यदि इस मामले में लिखित शिकायत मिलती है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।