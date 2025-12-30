राजधानी लखनऊ में 170 भेड़ों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! जहर या बड़ी लापरवाही? CM योगी ने दिए हाईलेवल जांच के आदेश

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास करीब 170 भेड़ों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों और पशुपालकों में भी चिंता बढ़ गई है। कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक कार्यक्रम...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास करीब 170 भेड़ों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों और पशुपालकों में भी चिंता बढ़ गई है। कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत सामने आई। इतनी बड़ी संख्या में जानवरों की मौत को लेकर जहर दिए जाने या गंभीर लापरवाही की आशंका जताई जा रही है।

थाने में दर्ज कराई गई शिकायत

इस मामले में मड़ियांव थाने में लिखित शिकायत दी गई है। ‘आसरा द हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट’ नाम की एनजीओ की संस्थापक चारु खरे ने पुलिस को बताया कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास चरने वाली करीब 170 भेड़ों की अचानक मौत हो गई। चारु खरे ने आशंका जताई है कि भेड़ों ने या तो किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर जहर दिया हो सकता है।

पोस्टमार्टम की मांग

चारु खरे ने इस घटना को बेहद गंभीर और संवेदनशील बताया। उन्होंने मांग की कि सभी मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि मौत के असली कारण सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि अगर जांच में लापरवाही या जहर देने की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संस्था जांच में पूरा सहयोग करेगी।

पुलिस ने शुरू की जांच

मड़ियांव थाने के एसएचओ शिवानंद मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृत भेड़ों के नमूने पोस्टमार्टम और लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि भेड़ों की मौत बीमारी, जहरीले पदार्थ या किसी अन्य कारण से हुई है।

सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मुआवजे का ऐलान

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने मृत भेड़ों के मालिकों को प्रति भेड़ 10,000 रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है।

पशुपालकों और पशु प्रेमियों में रोष

घटना के बाद पशुपालकों और पशु प्रेमियों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि राजधानी जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना होना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सके कि 170 भेड़ों की मौत आखिर कैसे हुई।