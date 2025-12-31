Main Menu

  • Ram Mandir: आज होगा रामलला का भव्य अभिषेक: प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में मुख्य यजमान होंगे राजनाथ सिंह

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Dec, 2025 08:50 AM

अयोध्या: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आज यानी बुधवार को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर प्रतिभाग करेंगे और राम लला की पूजा...

अयोध्या: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आज यानी बुधवार को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर प्रतिभाग करेंगे और राम लला की पूजा अर्चना करेंगे। अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फंडे ने कहा कि इस अवसर पर राजनाथ सिंह इस मंदिर परिसर में स्थित सात मंदिरों में से एक अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे।

मंदिर परिसर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान 
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने कहा कि मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन बुधवार और बृहस्पतिवार को किया जाएगा, जबकि प्राण-प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम शुक्रवार तक चलेगा। बीते शनिवार से ही मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अनुमान है कि इन दो दिनों में राम लला के दर्शन के लिए पांच से छह लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। 

केवल मुख्य द्वार से ही होगा रामलला का दर्शन 
उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम लला की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की गई थी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बृहस्पतिवार तक वीआईपी पास पर रोक लगाई गई है। इस अवधि के दौरान, राम लला के दर्शन पूजन के लिए प्रवेश केवल मुख्य द्वार से ही होगा। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर तीन से चार लाइनों में खड़ा रहना होगा।

रामनगरी में बढ़ाई गई सुरक्षा
पुलिस अधीक्षक (नगर) सीपी त्रिपाठी ने कहा कि नगर के भीतर वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है और कुल 36 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। साथ ही होल्डिंग एरिया भी चिन्हित किए गए हैं जहां जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को रोका जाएगा और चरणबद्ध तरीके से दर्शन के लिए भेजा जाएगा। त्रिपाठी ने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा द्वादशी के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के संबंध में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या नगर को पांच जोन और 10 सुरक्षा सेक्टरों में बांटा गया है और स्थल के मुताबिक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं जो हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। अयोध्या में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के लिए जिले के बाहर से पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों समेत करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही अयोध्या नगर की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। विभिन्न स्थलों पर एंटी ड्रोन प्रणालियां सक्रिय की गई हैं।

