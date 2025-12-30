बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ खत्म? वन विभाग ने मार गिराया 7वां नरभक्षी भेड़िया, अब तक ले चुके थे 12 लोगों की जान

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों और ग्रामीणों पर हमलों की खबरों ने इलाके में भय और दहशत का माहौल......

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों और ग्रामीणों पर हमलों की खबरों ने इलाके में भय और दहशत का माहौल बना दिया है। इस बीच वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने फखरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर दरेहटा गांव के पास कछार इलाके में एक आदमखोर भेड़िए को मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार यह वही भेड़िया था, जिसने हाल ही में एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया था। यह अब तक मारा गया सातवां नरभक्षी भेड़िया है।

कार्रवाई का पूरा विवरण

वन विभाग की टीम ने घने झाड़ियों के बीच छिपे भेड़िए की घेराबंदी की और निशाना साधा। भेड़िए का शव मौके पर ही बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि टीम की इस कार्रवाई से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

आदमखोर भेड़ियों के हमले और मौतें

भेड़ियों के लगातार हमलों से अब तक 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें दो वयस्क और 10 छोटे बच्चे शामिल हैं। इन घटनाओं के बाद गांवों में लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिला। कई परिवारों ने अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, जबकि रात में पहरा देना आम बात हो गई थी। भेड़िए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि लोग जंगल और खेतों में सतर्क रहें और बच्चों को अकेले बाहर ना जाने दें।