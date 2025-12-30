Main Menu

'सतुआ बाबा की रोटी छोड़ो!' साधु-संतों के विरोध के बाद मथुरा में सनी लियोन का न्यू ईयर शो रद्द, ब्रजभूमि में हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Dec, 2025 12:32 PM

mathura news sunny leone s new year show in mathura has been cancelled

Mathura News: नए साल के जश्न को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन मथुरा में प्रस्तावित एक कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जहां अभिनेत्री सनी लियोन के शो का साधु-संतों ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद आखिरकार कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।

न्यू ईयर पर सनी लियोन के शो की घोषणा से भड़के साधु-संत
दरअसल, नए साल पर मथुरा के होटल ललिता ग्रैंड और होटल द ट्रक में सनी लियोन का एक कार्यक्रम आयोजित होना था। जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई, साधु-संतों में नाराजगी फैल गई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने इस कार्यक्रम का सबसे पहले विरोध किया और इसे ब्रजभूमि की धार्मिक गरिमा के खिलाफ बताया।

ब्रजभूमि की मर्यादा का हवाला देकर चेतावनी
साधु-संतों का कहना था कि मथुरा और ब्रज क्षेत्र योग, साधना, भजन और आध्यात्म की भूमि है। यहां इस तरह के कार्यक्रमों से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रशासन को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि यदि कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

सड़कों पर उतरे साधु-संत, नारेबाजी से बढ़ा दबाव
सोमवार को कई साधु-संत सड़कों पर उतर आए और ‘जिंदाबाद-मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कहा कि ब्रजभूमि में फूहड़ता और अश्लीलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संतों ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी अभिनेत्री, जिनका नाम अश्लील फिल्मों से जुड़ा रहा हो, उनका यहां कार्यक्रम कराना गलत है।

विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने कराया कार्यक्रम रद्द
विरोध बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। हालात बिगड़ने की आशंका के बीच मंगलवार को यह साफ कर दिया गया कि सनी लियोन का मथुरा में होने वाला कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रम के रद्द होने के बाद साधु-संतों ने राहत की सांस ली, जबकि प्रशासन ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

