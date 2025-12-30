Main Menu

  कानपुर में 'बाबू' कहने पर सड़क पर सरेआम मारपीट! लड़की ने दूसरी लड़की को 10 से ज्यादा थप्पड़ और लातें मारी, वीडियो वायरल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Dec, 2025 01:24 PM

fight broke out on street in kanpur after someone was called babu

Kanpur News: कानपुर महानगर के यशोदा नगर बाईपास पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां दो लड़कियों के बीच लड़ाई की शुरुआत सिर्फ एक शब्द से हुई। बर्रा क्षेत्र की रहने वाली युवतियों के बीच यह विवाद इतना...

Kanpur News: कानपुर महानगर के यशोदा नगर बाईपास पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां दो लड़कियों के बीच लड़ाई की शुरुआत सिर्फ एक शब्द से हुई। बर्रा क्षेत्र की रहने वाली युवतियों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर मारपीट तक पहुंच गया।

'बाबू' कहने पर भड़का गुस्सा
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफेद कपड़े पहनी एक युवती अचानक काले कपड़ों में मौजूद दूसरी युवती पर टूट पड़ती है। वजह यह बताई जा रही है कि पीड़ित युवती ने हमलावर युवती के बॉयफ्रेंड अभिषेक को 'बाबू' कह दिया था। गुस्से में हमलावर युवती चिल्लाते हुए कहती है, 'मेरे बॉयफ्रेंड को तूने छोड़ा था, अब वह मेरा है, फिर उसे बाबू क्यों कहा?' वीडियो में दोनों युवतियां गालियां देती और आरोप-प्रत्यारोप करती नजर आती हैं।

सड़क पर मारपीट और लात-घूसों की बरसात
वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि हमलावर युवती पीड़ित को बाल पकड़कर सड़क पर पटक देती है। इसके बाद उसे सड़क पर घसीटते हुए लगातार थप्पड़ मारती है। लगभग 10-11 थप्पड़ और कई लातें वीडियो में साफ दिखाई देती हैं। पीड़ित युवती दर्द से चिल्लाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन हमलावर का गुस्सा शांत नहीं होता।

हाईवे पर तमाशा, कोई नहीं आया बचाने
यह घटना व्यस्त हाईवे पर हुई, लेकिन आसपास मौजूद लोग केवल तमाशा देखते रहे। वीडियो में एक तीसरी युवती भी दिखाई देती है, जो मारपीट रोकने की बजाय वीडियो बनाती है और बीच-बीच में खुद भी मारती है।

वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई शुरू
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कानपुर पुलिस हरकत में आ गई। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में है और मामले की जांच की जा रही है। युवतियों की पहचान की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और लोगों के लिए चेतावनी भी बन गया कि सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा और व्यक्तिगत विवाद कितनी जल्दी बढ़ सकता है।

