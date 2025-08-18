जमीन विवाद से परेशान युवक पानी टंकी पर चढ़ा, प्रशासन के फूले हाथ पांव

उत्तर प्रदेश के गोंडा में सोमवार को जमीन के विवाद से परेशान एक युवक मण्डलायुक्त कार्यालय के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। अचानक हुई इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया तथा मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भीड़ लग गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि...

गोंडा, (ओम चन्द शर्मा ): उत्तर प्रदेश के गोंडा में सोमवार को जमीन के विवाद से परेशान एक युवक मण्डलायुक्त कार्यालय के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। अचानक हुई इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया तथा मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भीड़ लग गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवक करीब सवा घंटे तक टंकी पर बैठा रहा और बार-बार नीचे खड़े अधिकारियों से हाथ जोड़कर कहता रहा कि वे उसे न्याय दिलाएं, नहीं तो वह टंकी से कूद जाएगा। काफी समझाने-बुझाने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया।



सूत्रों ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के खरगूपुर चांद गांव निवासी राम किशुन (35) का आरोप है कि उसके पड़ोसी रिश्तेदारों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। घर के सामने स्थित जमीन पर खंभा गाड़कर आने-जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। उसने बताया कि वह पिछले एक महीने के दौरान करीब चार से पांच बार उपजिलाधिकारी कर्नलगंज को लिखित शिकायत कर चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।



सोमवार को अधिकारियों से मुलाकात न हो पाने पर राम किशुन अपराह्न करीब साढ़े 12 बजे अचानक कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। देखते ही देखते आसपास भीड़ जुट गई और सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट तथा अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। टंकी पर चढ़ा युवक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाता रहा और कूदने की धमकी देता रहा। करीब एक घंटे की मशक्कत और अधिकारियों के आश्वासन के बाद दोपहर बाद उसे नीचे उतारा गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवक से लिखित शिकायत ली जा रही है और मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।