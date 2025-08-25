"बिहार में 'इंडिया' गठबंधन तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा", धर्मेन्द्र यादव के दावे से बढ़ी सियासी हलचल

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Aug, 2025 01:12 PM
बलिया : आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद एवं लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) गठबंधन तय करेगा। यादव ने यह भी कहा कि प्रमुख दल होने के नाते वहां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का दावा बनता है।
सपा सांसद यादव ने रविवार रात संवाददाताओं से कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला ‘इंडिया' गठबंधन द्वारा लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो यादव ने कहा, ‘‘इंडिया गठबंधन के लोग निर्णय लेंगे।'' यादव ने यह भी कहा, ‘‘सभी जानते हैं कि बिहार में मुख्य दल कौन है और मुख्य दल के नेता कौन हैं। स्वाभाविक है कि राजद मुख्य दल है और उनका दावा बनता है। हालांकि, अंतिम फैसला ‘इंडिया' गठबंधन द्वारा ही लिया जाएगा।''