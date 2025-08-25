'हर श्रेय लूटने की कोशिश में रहते हैं भाजपा के लोग', शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन किये जाने पर अखिलेश यादव ने BJP को लपेटा

Main Menu

25 Aug, 2025

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंतरिक्ष यात्रा के जरिये इतिहास बनाकर पहली बार अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किये जाने पर परोक्ष रूप से कटाक्ष...

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंतरिक्ष यात्रा के जरिये इतिहास बनाकर पहली बार अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किये जाने पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। यादव ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में शुभांशु के अंतरिक्ष यात्रा के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचने का जिक्र होने पर कहा, ''उनको बहुत बधाई। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी ट्रेनिंग से उन्हें गुजरना पड़ा होगा, तब उन्हें यह कामयाबी मिली। यह देश के लिए और व्यक्तिगत तौर पर उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है।'' 

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभांशु का नागरिक अभिनंदन किये जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''इस यात्रा ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। इसमें पूरे देश के संसाधन लगे हैं, लेकिन भाजपा के लोग हर श्रेय लूटने के चक्कर में रहते हैं।'' सपा प्रमुख ने कहा, ''भाजपा के लोग खगोल विज्ञान पर नहीं बल्कि ज्योतिष विज्ञान पर भरोसा करते हैं.... कि दिन कौन सा शुभ है। आज शाम को इस समय निकलना है। आज इस रंग के कपड़े पहन कर निकलना है.... तो जो लोग खगोल विज्ञान पर भरोसा नहीं करते वह कहां घूम रहे हैं?'' 

यादव ने कहा, ''कभी मौका मिलेगा तो हम शुभांशु से जरूर मिलेंगे। अंतरिक्ष की बहुत सारी बातें करनी हैं उनसे।'' गौरतलब है कि एक्सिओम—4 अभियान के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला इस अभियान के बाद सोमवार को पहली बार अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंचे हैं। 

