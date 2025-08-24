'पूजा पाल को भाजपा वाले मार देंगे और जेल हमें जाना पड़ेगा...', अखिलेश यादव का बड़ा आरोप; सपा ने अमित शाह को चिट्ठी लिख की जांच की मांग

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल पर तंज कसते हुए कहा है कि जब वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल ही चुकी हैं तो फिर उन्हें किस बात डर लग रहा है।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल पर तंज कसते हुए कहा है कि जब वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल ही चुकी हैं तो फिर उन्हें किस बात डर लग रहा है। दरअसल, कुछ दिन पहले ही पाल ने अपनी जान को खतरा बताया था और यादव को एक पत्र लिखकर कहा था कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी सपा और अखिलेश यादव की होगी। रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश ने यह बातें कहीं।



आखिर पूजा पाल को किससे खतरा ?

इस दौरान पूजा पाल के लेटर को लेकर पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा, भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे और जेल हमलोगों को जाना पड़ेगा। इसलिए जांच होनी चाहिए कि आखिर पूजा पाल को किससे खतरा है। कहा कि मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जब उन्होंने सीएम से मुलाकात कर ली है तो फिर किस बात का उन्हें डर लग रहा है। इस बारे में उन्होंने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली की सरकार को पत्र लिख रहे हैं। जिसमें यह मांग की जा रही है कौन ऐसे संगठन है जो जान से मार सकते हैं, इनकी जांच कराई जाए। अखिलश यादव ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर दिव्यांगों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देने के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर व शहर में दुकानों का आवंटन किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार से मांग की है कि दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाए।



सरकार को बताना चाहिए की खाद कहां पर है

रविवार को पार्टी कार्यालय में दिव्यांगों का सम्मान करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों से बड़े-बड़े वादे किए थे, मगर कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि योजनाएं बनी भी तो वह इन तक नहीं पहुंच पाई। जिसके चलते इन्हें हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे है। उन्हें हॉस्टल से निकाला जा रहा है, खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा है, झूठे मुकदमे लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर दिव्यांगों को अच्छे कृत्रिम उपकरण भी दिए जाएंगे। अखिलेश यादव कहा ने कहा कि पूरे यूपी में किसान खाद के लिए आज लाइन लगाकर खड़ा है लेकिन सरकार चुप है। कई जगह बुजुर्ग किसानों की जान चली गई है। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए की खाद कहां पर है।



जंगली जानवर बच्चों और किसानों को अपना शिकार बना रहे

इस दौरान उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर जंगली जानवर बच्चों और किसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। बिजनौर में बड़ी संख्या में अक्सर गुलदार किसने और बच्चों को शिकार बना रहे हैं। इसी तरह कालागढ़, नवाबगंज, खीरी में भी हमले हुए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हर जिले से घटनाएं मिल रही है। जानवर जान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो खाद मिल रही है और ना ही किसान सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार झूठी है और झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि स्कूल मर्ज होने पर जो हमारे साथी पीडीएफ पाठशाला चला रहे थे या उसे पाठशाला में जिन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा है, सरकार उन पर भी एफआईआर दर्ज कराने जा रही है।



डीएम इलेक्शन कमीशन के पीछे तो...

वही डीएम इलेक्शन कमीशन के पीछे, इलेक्शन कमीशन पुलिस के और लेखपाल के पीछे छुप रहा है। उन्होंने कहा कि अभी 18000 एफिडेविट एफिडेविट जो इलेक्शंस कमीशन को सौंप गए थे। उनमें केवल 14 का ही जवाब आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो यदि वह लोग मर गए तो उनका भी कोई सर्टिफिकेट तो होगा। 130 में संविधान संशोधन के बारे में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सीएम को पता था की एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर से मुकदमे वापस लिए और यहां तक की डिप्टी सीएम के ऊपर से भी मुकदमा वापस ले लिया।



अखिलेश दुबे बीजेपी के करीबी हैं...यादव

राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के बारे में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हां वह यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की यात्रा में शामिल होंगे। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को भाजपा नेता द्वारा पीटे जाने के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कोई भी काम करें कोई कार्यवाही नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली इन्होंने बनाई नहीं, ट्रांसमिशन ठीक नहीं किया, वितरण ठीक नहीं किया तो फिर यही होगा। इस दौरान कानपुर में अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी पर यादव ने कहा कि बीजेपी के करीबी हैं, भाग नहीं पाए। देखना है कि क्या बीजेपी का बुलडोजर वहां पर भी चलेगा।