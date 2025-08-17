Main Menu

  • निर्वाचन आयोग के कंधों पर लोकतंत्र बचाने का 'ऐतिहासिक दायित्व': अखिलेश

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Aug, 2025 07:53 PM

election commission has a historic responsibility to save democracy akhilesh

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने रविवार को कहा कि वर्तमान में लोकतंत्र को बचाने का 'ऐतिहासिक' दायित्व निर्वाचन आयोग (Election Commission India )के कंधों पर है और जब आयोग 'सही रास्ते' पर चल पड़ेगा तो करोड़ों...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने रविवार को कहा कि वर्तमान में लोकतंत्र को बचाने का 'ऐतिहासिक' दायित्व निर्वाचन आयोग (Election Commission India )के कंधों पर है और जब आयोग 'सही रास्ते' पर चल पड़ेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उनका रक्षा कवच बन जाएगा। यादव ने यहां जारी एक बयान में कहा कि आयोग का एक 'सही और साहसिक कदम' देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है।

उन्होंने कहा, ''निर्वाचन आयोग (Election Commission India )को सुधार ही नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की अपरिहार्यता है। आज लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व उसके कंधों पर है। माना उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम कर रहे हैं लेकिन वो ये न समझे कि वो अकेले हैं।'' यादव ने कहा, ''जब निर्वाचन आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उनका रक्षा कवच बन जाएगा।

सत्य के मार्ग पर चलनेवालों के साथ जनता और जनविश्वास स्वयं चलने लगता है। निर्वाचन आयोग का एक सही और साहसिक कदम देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। सबको अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए।''

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party)ने वोट की डकैती के 18 हजार शपथ पत्र भारत निर्वाचन आयोग को दिए लेकिन कार्रवाई सिफर रही।'' उन्होंने कहा कि गलत कार्यों और कारनामों की एक लंबी फेहरिस्त बनती जा रही है, जिनका न तो अब तक कोई जवाब आया है और “न ही हमारे दिए गए हलफनामों का” कोई उत्तर मिला है।

 

 

