  • मेरठ की मुस्कान और सोनम रघुवंशी से आगे निकली लक्ष्मी, पति की हत्या कर शव नीले ड्रम में छिपाया फिर ...

18 Aug, 2025 06:13 PM

शाहजहांपुर: मेरठ की मुस्कान और सोनम रघुवंशी की कहानी अभी लोग भूल भी नहीं पाए हैं कि इसी बीच एक बड़ी ऐसे ही सामने आई है जिसने सौरब हत्या कांड की याद को फिर से ताजा कर दिया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गांव नवदिया नवाजपुर निवासी हंसराम का शव राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले की आदर्शनगर कॉलोनी में नीले रंग के ड्रम में मिला है। रविवार देर रात यह खबर मिली तो उनके परिवार में कोहराम मच गया। मां उर्मिला ने बताया कि बेटे का कभी बहू से कोई विवाद नहीं हुआ था। क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। रात में मृतक के पिता व अन्य परिजन राजस्थान के लिए रवाना हो गए।

राजस्थान पुलिस के मुताबिक आदर्श कॉलोनी स्थित एक मकान की छत से आ रही तेज दुर्गंध आ रही थी, पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और छत का दरवाजा खोला गया, तो वहां रखा नीला ड्रम सभी की नजरों का केंद्र बन गया। ड्रम के अंदर एक युवक का शव नमक से ढका हुआ मिला, ऊपर भारी पत्थर रखा गया था।

शव की पहचान और प्रारंभिक जांच
मृतक की पहचान 35 वर्षीय हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नावजपुर का निवासी था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। शव को गलाने के लिए नमक डाला गया और ऊपर पत्थर रखकर ड्रम को बंद कर दिया गया।

गायब है पत्नी, तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा
हत्या के बाद से ही मृतक की पत्नी, तीन छोटे बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र लापता हैं। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या एक साजिश के तहत की गई है, जिसमें इन सभी की भूमिका हो सकती है।

कैसे हुआ खुलासा?
गुरुवार को मकान मालिक की पत्नी मिथलेश किसी काम से छत पर गई थीं। वहां अचानक तेज बदबू महसूस हुई। जांच के दौरान नीले ड्रम पर नजर पड़ी, जिसकी ढक्कन पर पत्थर रखा था। शक होने पर पुलिस को बुलाया गया। डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जब ड्रम खोला गया, तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था।

हत्या के पीछे रिश्तों का शक
स्थानीय लोगों के मुताबिक, हंसराज और उसकी पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे और उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। मोहल्ले में चर्चा है कि पत्नी और मकान मालिक के बेटे के बीच करीबी संबंध थे, जो हत्या की वजह हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

जांच जारी, लापता लोगों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और एफएसएल व फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डिप्टी एसपी ने कहा, “हत्या योजनाबद्ध लगती है। नमक और ड्रम का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि आरोपी सबूत मिटाना चाहते थे। जल्द ही सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे।”

 

