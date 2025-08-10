इंस्टा गर्ल बंगाल की ‘नरगिस’ का बड़ा खेल! देवरिया की नाबालिग हिंदू लड़की से दोस्ती की,  फिर अपने साथ भगा ले गई… 3 महिला सहित 4 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के महुआडी क्षेत्र से अपहृत एक नाबालिग को देवरिया पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान से बरामद कर तीन महिलाओं सहित एक पुरूष को गिरफ्तार किया है।

Deoria News: उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के महुआडी क्षेत्र से अपहृत एक नाबालिग को देवरिया पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान से बरामद कर तीन महिलाओं सहित एक पुरूष को गिरफ्तार किया है।



लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि महुआडी क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग बच्ची कुछ दिनों पूर्व घर से गायब हो गई थी,जिसका मुकदमा छह अगस्त को दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उन्होंने बताया कि लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस की पांच टीमों को लगाया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से लड़की का लोकेशन पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ट्रैस कर लड़की को बरामद कर वहां से ट्रांजिट रिमांड आज देवरिया पहुंची है।



1 माह पूर्व आरोपी नरगिस खातून पीड़िता के घर भी आयी थी

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों तथा पीड़िता से पूछताछ करने पर पता चला है कि पीड़िता करीब 8 माह पूर्व इंस्टाग्राम के जरिये गिरफ्तार आरोपी नरगिस खातून के संपर्क में आयी थी। जिनके द्वारा आपस में मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान कर बात की जा रही थी। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में करीब 01 माह पूर्व आरोपी नरगिस खातून पीड़िता के घर भी आयी थी और पीड़िता को अपनी साजिश में फंसाकर नरगिस खातून, मो.अलाउद्दीन, नगमा और आयशा ने पीड़िता को बलिया रेलवे स्टेशन बुलाया। उसके बाद ये लोग उसको ट्रेन से वर्धमान लेकर आये और अपने घर में रखे हुए थे।



शादी का झांसा देकर बच्ची को भगाने की बात आई सामने

पुलिस ने वहां से पीड़िता को बरामद कर चारों को गिरफ्तार कर आज यहां न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी तक के जांच में शादी का झांसा देकर इस बच्ची को भगाने की बात आ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभीतक के जांच में न लड़की के बेचने की बात सामने आ रही है, न ही धर्म परिवर्तन और नहीं समलैंगिक की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।