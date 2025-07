इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता का निधन, कैंसर ने छीना एक और सितारा, दुनियाभर में शोक की लहर

हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। ‘Fantastic Four’ और ‘FBI: Most Wanted’ जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले बेहद ख्याति प्राप्त एक्टर जूलियन मैकमोहन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है.....

UP Desk : हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। ‘Fantastic Four’ और ‘FBI: Most Wanted’ जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले बेहद ख्याति प्राप्त एक्टर जूलियन मैकमोहन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लंबी जंग लड़ने के बाद जूलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में निधन हो गया। 2 जुलाई को उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित क्लियरवॉटर में अंतिम सांस ली।



पत्नी केली मैकमोहन ने दी निधन की जानकारी

जूलियन मैकमोहन के निधन की पुष्टि उनकी पत्नी केली मैकमोहन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर की। उन्होंने कहा- "मैं भारी दिल से यह बताना चाहती हूं कि इस हफ्ते मेरे पति जूलियन का कैंसर से लड़ते हुए शांतिपूर्वक निधन हो गया है। जूलियन को जिंदगी से, अपने फैंस से, अपने काम और दोस्तों से बहुत प्यार था। उनकी ख्वाहिश थी कि वे दुनिया में खुशियां फैलाएं।"



कौन थे जूलियन मैकमोहन?

जूलियन मैकमोहन का जन्म 1968 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वे किसी आम परिवार से नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता विलियम मैकमोहन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं (1971–72)। जूलियन मैकमोहन एक ऑस्ट्रेलियाई-अमेरिकन प्रख्यात अभिनेता थे।





मॉडलिंग से हॉलीवुड तक का सफर

जूलियन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल 1980 में की थी। फैशन की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने एक्टिंग की ओर रुख किया। एक्टिंग जगत में उनके करियर की शुरूआत 1989 में ऑस्ट्रेलियन टीवी शो ‘The Power, The Passion’ से हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी टीवी और फिल्मों में भी सफलता हासिल की। उनकी पहली फिल्म ‘Wet and Wild Summer!’ थी, जिससे उन्होंने सिनेमा जगत में एंट्री की। उन्हें असली पहचान टीवी शो ‘Charmed’, फिल्म ‘Fantastic Four’ और सीरीज ‘FBI: Most Wanted’ से मिली। 'Fantastic Four' में उन्होंने Doctor Doom का आइकॉनिक रोल निभाया था।



फैंस और हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

जूलियन के निधन की खबर से हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस और साथी कलाकार सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी यादों को साझा कर रहे हैं। जूलियन के अचानक निधन से न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि दुनियाभर के उनके फैंस शोक में हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है।