'साली से शादी कराओ वरना कूद जाऊंगा...', कन्नौज में बिजली के टावर पर चढ़ा जीजा, फिल्मी स्टाइल में रचाया ड्रामा

जिले के खोजीपुर गांव में एक शख्स ने अपनी साली से शादी की जिद में ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे गांव को हैरानी में डाल दिया। युवक ने खेत में लगे बिजली के टावर पर चढ़कर साली से शादी की मांग रखी और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। यह घटना बिल्कुल फिल्मी...

Kannauj News: जिले के खोजीपुर गांव में एक शख्स ने अपनी साली से शादी की जिद में ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे गांव को हैरानी में डाल दिया। युवक ने खेत में लगे बिजली के टावर पर चढ़कर साली से शादी की मांग रखी और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। यह घटना बिल्कुल फिल्मी अंदाज में तब्दील हो गई, जब लोगों की भारी भीड़ उसे नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई।



दूसरी शादी के बाद भी रखा तीसरी का प्रस्ताव

बता दें कि यह मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के तहत आने वाले गांव का है, जहां नवल किशोर नामक युवक ने यह हाईवोल्टेज ड्रामा किया। जानकारी के अनुसार, नवल किशोर की शादी वर्ष 2021 में लाली नामक युवती से हुई थी, लेकिन पत्नी की एक साल पहले मृत्यु हो जाने के बाद उसने लाली की छोटी बहन से विवाह कर लिया। हालांकि, इस शादी के बाद भी नवल किशोर का दिल उसकी दूसरी साली पर आ गया और उसने परिजनों के सामने तीसरी शादी का प्रस्ताव रख दिया। परिजनों के इंकार के बाद गुस्से में नवल खेत की ओर गया और बिजली के टावर पर चढ़ गया।



साली के नाम पर हंगामा, गांव में मची अफरातफरी

टावर पर चढ़कर युवक बार-बार चिल्लाता रहा कि उसकी शादी उसकी साली से करवाई जाए, नहीं तो वह जान दे देगा। यह नज़ारा देखते ही देखते पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। गांव वालों की काफी कोशिशों के बाद भी युवक नीचे नहीं उतरा। अंत में जब उसकी साली खुद मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतरने की गुजारिश की, तब जाकर युवक शांत हुआ और नीचे आ गया।



पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया

सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवक और उसकी वर्तमान पत्नी के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था, जिससे परेशान होकर वह अपनी साली से शादी करने की जिद पर अड़ गया। करीब 4 से 5 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम ने ग्रामीणों को भी तनाव में डाल दिया और पुलिस प्रशासन को भी मशक्कत करनी पड़ी।