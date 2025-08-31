‘जब मन अशांत होता है, तो आ जाती हूं’… वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुई सारा अली खान, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन

धार्मिक नगरी काशी के दशाश्वमेध घाट पर शनिवार को आयोजित विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में अभिनेत्री सारा अली खान शामिल हुईं। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि सारा ने दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की भव्यता, घंटियों, ढोल की आवाज़ और...

Varanasi News: धार्मिक नगरी काशी के दशाश्वमेध घाट पर शनिवार को आयोजित विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में अभिनेत्री सारा अली खान शामिल हुईं। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि सारा ने दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की भव्यता, घंटियों, ढोल की आवाज़ और मंत्रोच्चार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जब मन अशांत होता है, तो आ जाती हूं। यहां आना उन्हें बेहद सुकून देता है। इस दौरान आरती में शामिल श्रद्धालु सारा को अपने बीच देखकर उत्साहित दिखे।



बता दें कि शनिवार शाम बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान वाराणसी पहुंचीं। यहां वह पूरे विधि-विधान और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होने के बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किए। सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ कई बार दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने मार्च 2020 में भी वाराणसी का दौरा किया था और उस समय मां के साथ घाट पर आरती का आनंद लिया था।



गौरतलब है कि मां गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण इस समय मां गंगा की आरती गंगा सेवा निधि कार्यालय के छत पर संपन्न हो रही है। इस दौरान गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, सचिव हनुमान यादव द्वारा अभिनेत्री सारा अली खान का अंगवस्त्र, प्रसाद देकर भव्य स्वागत किया गया।