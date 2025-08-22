नौकरी का झांसा देकर सेक्स रैकेट के गोरखधंधे में धकेला, ट्रेन में पकड़ी गई युवतियों ने बयां किया दर्द फिर...

काशीराम नगर में गौशाला की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक नाबालिग सहित कई युवतियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया गया है।

मुरादाबाद: काशीराम नगर में गौशाला की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक नाबालिग सहित कई युवतियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया गया है।



बिना टिकट ट्रेन में मिली थी तीन लड़कियां

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस में टीटीई को तीन लड़कियां बिना टिकट मिलीं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के कांशीराम नगर में उन्हें बंधक बनाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। ट्रेन मुरादाबाद पहुंचने पर जीआरपी ने तीनों को बरामद कर लिया। इनमें से एक किशोरी बिहार की, दूसरी बस्ती जिले की और तीसरी अमरोहा जिले के जोया की रहने वाली है।



काउंसलिंग के दौरान पीड़ित युवतियों ने किया खुलासा

किशोरी ने काउंसलिंग के दौरान खुलासा किया कि करीब तीन माह पहले घर से नाराज होकर दिल्ली पहुंची थी। वहां सचिन नामक युवक ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे मुरादाबाद लाया। आरोपी सचिन ने अपने साथियों अवनीश और विजय ठाकुर के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर महिला पिंकी को सौंप दिया। पिंकी अपने घर में गोशाला और सिलाई-बुनाई सिखाने का बहाना बनाकर लड़कियों को रखती थी और शाम ढलते ही उनसे देह व्यापार करवाती थी।



वन स्टॉप सेंटर के साथ पुलिस ने की छापेमारी

सूचना पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता और मझोला थाना पुलिस ने बाल कल्याण समिति व वन स्टॉप सेंटर के साथ छापेमारी की। दबिश में पुलिस ने पिंकी सहित दो आरोपियों को पकड़ा और एक किशोरी को छुड़ाया।



आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज

एसपी सिटी ने बताया कि सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमित कौशल की तहरीर पर पिंकी, सचिन, विजय ठाकुर और अवनीश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच तीनों पीड़िताओं के परिजन भी मुरादाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटियां कई माह पहले बिना बताए घर से लापता हो गई थीं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।