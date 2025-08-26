बाराबंकी में समलैंगिक प्रेम का मामला: शादीशुदा महिला सहेली संग रहने की ’ जिद पर अड़ी, ससुराल में हड़कंप

Main Menu

Edited By Mamta Yadav,Updated: 26 Aug, 2025 09:51 PM

Barabanki News: जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में समलैंगिक प्रेम से जुड़ा एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक शादीशुदा महिला ने अपनी सहेली के साथ शादी करने का दावा करते हुए उसके साथ ही रहने की जिद ठान ली। यह मामला उस समय तूल पकड़ गया जब दोनों ने खुद को घर के कमरे में बंद कर लिया और बाहर जुटी भीड़ व परिजनों के आग्रह के बावजूद दरवाजा नहीं खोला।

जानकारी के मुताबिक, हैदरगढ़ के एक गांव निवासी युवक की शादी 17 मई 2025 को हुई थी। हाल ही में 24 अगस्त को जब पति मजदूरी पर गया था और ससुराल के अन्य सदस्य खेत में थे, तभी महिला की पुरानी सहेली उससे मिलने आई। कुछ ही देर बाद दोनों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम को जब परिजन लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। संदेह होने पर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। तभी अंदर मौजूद महिलाओं ने दरवाजा खोला और खुलासा किया कि वे पहले ही शादी कर चुकी हैं और अब साथ रहना चाहती हैं।

शादीशुदा महिला ने स्पष्ट शब्दों में परिजनों से कहा कि या तो उसकी सहेली को ससुराल में रहने दिया जाए या वह खुद उसके साथ चली जाएगी। मामला बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया। थाना हैदरगढ़ से सब-इंस्पेक्टर राकेश यादव मौके पर पहुंचे और दोनों को काफी देर तक समझाने की कोशिश की, मगर महिलाएं अपने निर्णय पर अडिग रहीं। पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों को शांत कराकर महिला और उसके पति को थाने ले जाकर काउंसलिंग की, जिसके बाद सभी को अपने-अपने घर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामला आपसी सहमति और पारिवारिक असहमति का है, जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई अभी नहीं की गई है।

