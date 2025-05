''तू आज पिटेगी..' बॉयफ्रेंड संग रील बनाने के लिए भिड़ी लड़कियां, चले लात-घूंसे; एक-दूसरे की चोटी पकड़कर खूब पीटा, देखें वीडियो

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बॉयफ्रेंड के साथ रील बनाने को लेकर लड़कियों में जमकर लात घूंसे चले। लड़कियां एक लड़के के लिए आपस में भिड़ गई। वह पहले पार्क में भिड़ीं। इसके बाद सड़क पर आकर एक-दूसरे की चोटी पकड़कर खूब मारपीट की। बीच सड़क पर लड़ाई होते देख भीड़ लग गई। लोग जमा हो गए और उन्हें झगड़ा करते हुए देखने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बता दें कि ये मामला ग्रुप कंपनी गार्डन इलाके का है। यहां पर बरेली के गांधी उद्यान के पास दो लड़कियों के बीच अचानक लात घूंसे चलने लगे। लड़कियां एक दूसरे की चोटी पकड़कर मारपीट कर रही थी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला पुलिस के भी संज्ञान में आया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आपस में लड़ रही लड़कियों का पता लगने के बाद उनपर कार्रवाई की जाएगी।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, दोनों लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बनाना चाहती थी, इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बहस के दौरान दोनों एक-दूसरे को धमकाने लगी और एक लड़की दूसरी लड़की को कहने लगी कि "तू आज पिटेगी।" इसके बाद दोनों आपस में मारपीट करने लगी। दोनों के बीच लात-घूंसे चले और एक दूसरे की चोटी पकड़कर मारने लगी। पहले वो पार्क में मारपीट करने लगी और इसके बाद सड़क पर आकर तमाशा किया। बीच सड़क में दोनों हाथोपाई हो गई। लोग उन्हें छुड़ा रहे थे लेकिन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। बताया ये जा रहा है कि झगड़े का कारण एक इंस्टाग्राम रील की नकल था।



ये वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से साझा किया गया है। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। देखिए वीडियो...





