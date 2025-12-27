''भाजपाई SIR ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है...'' अखिलेश यादव ने कसा बीजेपी पर तंज

लखनऊ: ब्राह्मण विधायकों की बैठक और एसआईआर के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है...

लखनऊ: ब्राह्मण विधायकों की बैठक और एसआईआर के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, ''उप्र भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई ‘विद्रोही बैठक’ हो पर असल कारण ये है कि भाजपाई विधायकों के बीच ये समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि SIR में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गये हैं।

'बीजेपी दहाई का अंक भी पार नहीं कर पायेगी'

इससे आगे उन्होंने लिखा, ''बकौल ‘एक वर्ष-शेष’ उप्र के मुख्यमंत्री जी इसमें से 85-90% उनके अपने वोटर कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है, 28900000 का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो ये आँकड़ा होगा लगभग 24565000। अब इस आँकड़े को उप्र की कुल 403 सीट से भाग दे दिया जाए तो ये आँकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उप्र की हर एक सीट पर आनुपातिक रूप से 61000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी, दहाई का अंक भी पार नहीं कर पायेगी। इसीलिए आपसी लड़ाई अब एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप व टोका-टोकी व खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है।





बकौल ‘एक वर्ष-शेष’ उप्र के मुख्यमंत्री जी इसमें से 85-90% उनके अपने… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 26, 2025

'अब पीडीए सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा-राज मिटाएगा'

सपा प्रमुख ने कहा, ''भाजपाई विधायक अलग-अलग बैठकें करके ये दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन व भाजपा के संगी साथी कोई भी उनकी नहीं सुन रहे हैं इसीलिए उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव के पूर्व उनके कामों के आधार पर उनके मूल्यांकन का सर्वे करवाया जाएगा तो वो फ़ेल हो जाएंगे। यही वो बुनियादी कारण है कि वो सब इकट्ठे होकर अपनी सफ़ाई देने में जुट गये हैं। भाजपा में चंद गिने-चुने लोगों के महाभ्रष्टाचार में से इन ‘असंतुष्टी से विद्रोह के स्तर तक’ पहुँचे लोगों के हिस्से बदनामी की छींटों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा है। भाजपाई SIR ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अब पीडीए सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा-राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक़्क़ी-ख़ुशहाली लाएगा।''