स्कूल की प्रार्थना सभा में छात्रों से पढ़वाई गई इस्लामिक तरीके से दुआ! वीडियो वायरल...हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर जिले के एक स्कूल की प्रार्थना सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद सभी लोग इसकी ही चर्चा कर रहे है। दरअसल, यह मामला कासिमाबाद क्षेत्र के मरदह थाना इलाके में स्थित एमआरडी पब्लिक स्कूल का है। यहां पर प्रार्थना सभा में कुछ ऐसा हुआ कि मामला पुलिस तक पहुंच गया।

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, स्कूल की प्रार्थना सभा में छात्रों से इस्लामिक तरीके से दुआ और कलमा पढ़वाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे हाथ उठाकर दुआ की मुद्रा में प्रार्थना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 23 या 24 दिसंबर का है। कहा जा रहा है कि यह दुआ एक ब्राह्मण छात्रा से स्कूल प्रबंधन द्वारा पढ़वाई गई थी। वहीं कुछ छात्रों ने प्रार्थना सभा में हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की थी, लेकिन शिक्षकों ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया।

हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नाराज़गी जताई। क्षत्रीय महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने इस मामले को गंभीर बताते हुए एसडीएम कासिमाबाद को पत्र देकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।मामले को देखते हुए अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने भी स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, स्कूल के प्रबंधक का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड के निर्देश के अनुसार अलग-अलग भाषाओं में प्रार्थना करवाई जा रही थी, इसी वजह से उस दिन उर्दू में प्रार्थना कराई गई।