Magh Mela 2026 का शुभारंभ, सीएम योगी ने दी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं

Edited By Pooja Gill,Updated: 03 Jan, 2026 01:03 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला के शुभारंभ और पावन पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों एवं देशभर से आए श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला के शुभारंभ और पावन पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों एवं देशभर से आए श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने तीर्थराज प्रयाग के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों तथा कल्पवासियों का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। 

'माघ मेला सनातन संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक'
मुख्यमंत्री ने कहा कि माघ मेला सनातन संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती से सभी श्रद्धालुओं के मनोरथ पूर्ण होने की प्रार्थना की तथा मेला अवधि में श्रद्धालुओं की सुख-सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

संगम तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब 
गौरतलब है कि प्रयागराज में गंगा तट पर आस्था के महापर्व माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। कड़ाके की ठंड के बाद भी दूर-दूर से आए श्रद्धालु भक्ति भाव से स्नान कर मां गंगा की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे।        

माघ मेले में 75 साल बाद बन रहा दुर्लभ शुभ संयोग 
पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह तीन बजे से हो गई है, जिसके बाद से गंगा तट पर श्रद्धालुओं की डूबकी का सिलसिला शुरू हो चुका है। माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। आज से श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करेंगे।माघ मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी माघ मेले में एक माह का प्रवास करते हैं। कल्पवासियों की पूरे एक महीने तक कठिन तपस्या और साधना चलती है। इसके साथ ही प्रमुख स्नान पर्वो पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं।    


 

