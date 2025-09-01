Weather Update: यूपी में फिर बारिश का कहर; आज इन जिलों में 'ऑरेंज और येलो अलर्ट' जारी

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून पूरी तरह एक्टिव हो गया है। बीती रात पूरे प्रदेश में भारी बरसात देखने को मिली। जिससे तापमान में गिरावट दर्ज...

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून पूरी तरह एक्टिव हो गया है। बीती रात पूरे प्रदेश में भारी बरसात देखने को मिली। जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। वहीं, बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। नदियों उफान पर है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इसी बीच मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बारिश का 'ऑरेंज और येलो अलर्ट' जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, 11 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। यहां पर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। इसके साथ-साथ 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 50 से ज्यादा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है।

इन जिलों में होगी बारिश

विभाग के अनुसार, राज्य के चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, गाजियाबाद, हापुड़, गाैतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामती, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में बारिश होगी।

