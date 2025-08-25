Main Menu

  • घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़! वीडियो वायरल, आरोपी युवक गिरफ्तार

घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़! वीडियो वायरल, आरोपी युवक गिरफ्तार

25 Aug, 2025

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां पर अपने घर में सो रही एक नाबालिग किशोरी से एक युवक ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की जिसका एक विडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप हुआ है।

गोंडा (ओम चन्द शर्मा): उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां पर अपने घर में सो रही एक नाबालिग किशोरी से एक युवक ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की जिसका एक विडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप हुआ है।

किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस दर्ज किया केस
मिली जानकारी के मुताबिक घटना गोंडा जनपद के नवाबगंज कस्बे का है। यहां पर घर में सो रही नाबालिग से एक युवक ने घर में घुस कर छेड़छाड़ किया। घटना का वीडियो शोसल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

 घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
 पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक  जिले के नवाबगंज कस्बे के एक मोहल्ला में बीते 16 अगस्त की रात अपने घर के अंदर 17 वर्षीय  नाबालिग किशोरी सो रही थी। इसी दौरान रात करीब 3 बजे संदीप शिल्पकार नाम का युवक छत के रास्ते उसके कमरे में घुस आया और किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान किसी ने खिड़की के बाहर से इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसमे लड़की की मर्जी के बगैर संदीप छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है।

आरोपी गिरफ्तार
थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि मामले में अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और रविवार को अभियुक्त संदीप को कस्बा चौकी प्रभारी पंकज यादव ने गिरफ्तार कर लिया है।

