Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • World War की आहट और मिठास का डंका! Prayagraj की सिवई पर अमेरिका-ईरान तनाव की मार, फिर भी नहीं फीकी होगी Eid

World War की आहट और मिठास का डंका! Prayagraj की सिवई पर अमेरिका-ईरान तनाव की मार, फिर भी नहीं फीकी होगी Eid

Edited By Anil Kapoor,Updated: 18 Mar, 2026 11:53 AM

Prayagraj News (सैय्यद आकिब रजा): ईद उल फितर नजदीक आते ही प्रयागराज के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महंगाई और गैस की बढ़ती कीमतों की खबरों के बीच इस बार सिवई की मांग ने नया रंग जमा दिया है। दुकानों से लेकर फैक्ट्रियों तक किमामी और...

Prayagraj News (सैय्यद आकिब रजा): ईद उल फितर नजदीक आते ही प्रयागराज के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महंगाई और गैस की बढ़ती कीमतों की खबरों के बीच इस बार सिवई की मांग ने नया रंग जमा दिया है। दुकानों से लेकर फैक्ट्रियों तक किमामी और इमामी सिवई बनाने का काम तेज हो गया है। खासकर प्रयागराज की मशहूर दिलीप सिवई इस साल फिर चर्चा में है। यहां तैयार होने वाली सिवई न सिर्फ देश के कई राज्यों में बल्कि विदेशों तक भी निर्यात की जाती है। 

मशीनों से बुनी जा रही मिठास
फैक्ट्रियों में सिवई बनाने की प्रक्रिया बेहद रोचक है। मशीनों के जरिए महीन धागों जैसी सिवई तैयार की जाती है, जिसे फिर पारंपरिक और आधुनिक पैकिंग तकनीकों के साथ तैयार किया जाता है। दिलीप सिवई के निदेशक तौफीक अहमद का कहना है कि ईद पर हर घर में सिवई की मिठास का अपना अलग महत्व होता है। लोग महंगाई के बावजूद अपने परिवारों और बच्चों के लिए यह मिठास खरीदने से पीछे नहीं हटते। 

PunjabKesari

ग्लोबल टेंशन और महंगाई का साया
लेकिन इस बार ईद की मिठास के बीच दुनिया भर में राजनीतिक तनाव की भी खबरे चर्चा में हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ बढ़ती तनातनी ने वैश्विक बाजारों को झकझोर दिया है। तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से सिवई की कच्ची सामग्री की लागत भी बढ़ गई है। तौफीक अहमद ने बताया कि हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। ईद के मौके पर हर घर में सिवई की मिठास को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। 

और ये भी पढ़े

स्थानीय बाजार पर अंतरराष्ट्रीय असर
विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक राजनीतिक घटनाएं सीधे तौर पर स्थानीय बाजारों पर असर डालती हैं। अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में प्रयागराज जैसी सिवई फैक्ट्रियों के लिए यह चुनौती भी है और अवसर भी। निर्यात के लिए तैयार उत्पादों की मांग बढ़ती रहती है, लेकिन कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से उन्हें उत्पादन लागत और बाजार मूल्य में संतुलन बनाए रखना पड़ता है।

PunjabKesari

चुनौतियों पर भारी ईद का उत्साह
इस साल की सिवई की रौनक और महंगाई की चर्चाओं के बीच एक बात साफ है – ईद की मिठास लोगों की प्राथमिकताओं में अभी भी सबसे ऊपर है। स्थानीय बाजारों में सिवई की तैयारियों ने त्योहार को खास बनाने का काम किया है। फैक्ट्रियों में मशीनों से बने महीन धागों जैसी सिवई और घरों तक पहुंचने वाली मिठास इस बार राजनीतिक और आर्थिक तनाव के बावजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब होगी।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!