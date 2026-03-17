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Kuldeep Yadav की रॉयल दावत: आज CM योगी और Team India के सितारे होंगे शामिल, इस होटल में शाही रिसेप्शन

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Mar, 2026 10:45 AM

kuldeep yadav s royal feast today cm yogi and team india stars will be present

Lucknow News: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और उनकी दुल्हनिया वंशिका चड्ढा की शादी का जश्न अब लखनऊ पहुंच चुका है। 14 मार्च को मसूरी की वादियों में सात फेरे लेने के बाद, आज यानी 17 मार्च को लखनऊ के गोल्फ सिटी स्थित होटल द सेंट्रम में...

Lucknow News: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और उनकी दुल्हनिया वंशिका चड्ढा की शादी का जश्न अब लखनऊ पहुंच चुका है। 14 मार्च को मसूरी की वादियों में सात फेरे लेने के बाद, आज यानी 17 मार्च को लखनऊ के गोल्फ सिटी स्थित होटल द सेंट्रम में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित होने जा रहा है। इस शाही कार्यक्रम में क्रिकेट से लेकर राजनीति और बॉलीवुड तक की बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी।

600 खास मेहमान और VIP सुरक्षा
रिसेप्शन में लगभग 600 मेहमानों के शामिल होने का अनुमान है। लखनऊ पुलिस ने वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के कड़े इंतजाम किए हैं। होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।

मेहमानों की लिस्ट में बड़े नाम
कुलदीप और वंशिका को आशीर्वाद देने के लिए दिग्गजों की एक लंबी फौज जुटने वाली है। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, सुनील गावस्कर, शिखर धवन, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीसीसीआई सचिव जय शाह के शामिल होने की पूरी संभावना है। वहीं मनोरंजन जगत से भी कई सितारों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।

खाने में खास वेज जायका
नवाबों के शहर में आयोजित इस पार्टी के लिए मेन्यू भी बेहद खास है। मेहमानों के लिए पूरी तरह से शाकाहारी (Veg) मेन्यू तैयार किया गया है। इसमें सैकड़ों तरह के लजीज व्यंजन, स्नैक्स और ड्रिंक्स शामिल किए गए हैं, जो लखनऊ के शाही अंदाज को दर्शाते हैं।

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मसूरी में हुई थी राजपूताना शादी
कुलदीप और उनकी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा की शादी 14 मार्च को मसूरी के वेलकम होटल द सावाय में हुई थी। यह एक राजपूताना थीम वाली लग्जरी शादी थी, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं। अब लखनऊ का रिसेप्शन इस जश्न को और भी यादगार बनाने के लिए तैयार है।

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