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  • Gorakhpur में BJP नेता की हत्या करने वाले 16 घंटे में गिरफ्तार, बीच सड़क पर पूर्व पार्षद को दौड़कर मारी थी गोली, शरीर पर चाकू से किए थे 20 वार…

Gorakhpur में BJP नेता की हत्या करने वाले 16 घंटे में गिरफ्तार, बीच सड़क पर पूर्व पार्षद को दौड़कर मारी थी गोली, शरीर पर चाकू से किए थे 20 वार…

Edited By Purnima Singh,Updated: 18 Mar, 2026 12:21 PM

2 accused arrested in murder case of bjp leader in gorakhpur

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। चौहान मंगलवार सुबह चिलुआताल पुलिस थाना क्षेत्र...

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। चौहान मंगलवार सुबह चिलुआताल पुलिस थाना क्षेत्र में अपने घर के पास टहलने निकले थे, तभी उन पर चाकू से कई बार वार किए गए। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने कहा, ''आरोपियों की पहचान राज चौहान उर्फ निरहुआ और विपिन यादव के रूप में हुई है। दोनों डंपर चालक हैं, जिन्हें मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया।'' पुलिस के अनुसार, दोनों ने पूछताछ के दौरान अपराध कबूल कर लिया और दावा किया कि हत्या बदले की भावना से की गई थी। आरोपियों ने दावा किया कि मृतक के भतीजे ने दो महीने पहले उनमें से एक के साथ मारपीट की थी और राजकुमार चौहान द्वारा अपने भतीजे का समर्थन करने से उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। 

एसएसपी ने बताया कि मंगलवार की सुबह आरोपी घात लगाकर बैठे थे और चौहान पर उस समय हमला कर दिया जब वह टहलने के लिए निकले थे। संदिग्धों में से एक ने गोली चलाई, इससे पहले दोनों ने उन पर चाकुओं से हमला किया, जिससे उन्हें कई चोटें आईं। बाद में चौहान ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, ''आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। 

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पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करायी गयी है।'' मुआवजे और न्याय दिलाने की परिवार की मांगों पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि प्रशासन ने सरकार को वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध भेजा है। इस हत्या के बाद इलाके में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया था। स्थानीय निवासियों ने गोरखपुर-सोनौली मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि, बाद में पुलिस ने व्यवस्था बहाल की। 

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