Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UGC Protest: UGC के नए नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे सवर्ण समाज के युवा, भरी जोरदार हुंकार

UGC Protest: UGC के नए नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे सवर्ण समाज के युवा, भरी जोरदार हुंकार

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Jan, 2026 05:51 PM

upper caste youth took to the streets in basti to protest the new ugc rules

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रस्तावित नियमों के विरोध में सोमवार को हर्रैया क्षेत्र में छात्रों और सवर्ण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाजसेवी राहुल तिवारी के नेतृत्व में RSS खंड कार्यवाह मोनू सिंह, स्वयंसेवक दीपांशु सिंह, भाजपा...

बस्ती: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रस्तावित नियमों के विरोध में सोमवार को हर्रैया क्षेत्र में छात्रों और सवर्ण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाजसेवी राहुल तिवारी के नेतृत्व में RSS खंड कार्यवाह मोनू सिंह, स्वयंसेवक दीपांशु सिंह, भाजपा आईटी सेल के सहसंयोजक शिवम सिंह, एलएलबी छात्र भृगुवंश मणि पाण्डेय, शिवेंद्र मिश्र समेत बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोग छावनी व मुरादीपुर से पैदल मार्च करते हुए हर्रैया तहसील पहुंचे।


PunjabKesari

पैदल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने UGC के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाले हैं। उनका कहना था कि इन नियमों से न सिर्फ छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली और सामाजिक संतुलन भी प्रभावित होगा।

 

तहसील परिसर पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने उपजिलाधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि UGC के प्रस्तावित नियमों को तत्काल वापस लिया जाए और छात्रों, शिक्षाविदों व सामाजिक संगठनों से व्यापक संवाद के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से निकाले गए इस पैदल मार्च के दौरान प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!