CM Yogi बोले- मजबूत समाज बनाने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम,... जीजा ने साली को उतारा मौत के घाट,  पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें

Edited By Ramkesh,Updated: 08 Mar, 2026 08:19 PM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (international women's day) के मौके पर कहा कि एक मजबूत समाज बनाने में महिलाओं की सबसे अहम भूमिका होती है।

1- International Women's Day पर बोले CM Yogi, कहा- मजबूत समाज बनाने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (international women's day) के मौके पर कहा कि एक मजबूत समाज बनाने में महिलाओं की सबसे अहम भूमिका होती है। 

2- कलयुगी जीजा ने 16 साल की साली को उतारा मौत के घाट; थाने पहुंचकर बोला- 'मैंने उसे मार दिया, लाश घर में है'
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) की रात एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जहां एक 35 वर्षीय शख्स ने अपनी 16 वर्षीय साली की बेरहमी से हत्या कर दी।

3- UPSC में चमके बरेली के 3 सितारे! मेहनत और सफलता से रचा इतिहास.... होनहारों की कहानी कर देगी भावुक
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक नहीं तीन बड़ी और गर्व की खबरें सामने आई हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में जिले के तीन युवाओं ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा दिया है। 

4- कार से खींचकर वैज्ञानिक को महिला और उसकी बेटियों ने एक  मिनट में मारे 40 जूते, वीडियो वायरल
कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील परिसर में जमीन विवाद के दौरान मारपीट का हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

5- 'UP की बेटियां किसी पर निर्भर नहीं रहेंगीं, जन्म से ग्रेजुएशन तक अकाउंट में आएंगे पैसे', Women's Day पर बोले CM Yogi
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सूबे की बेटियां अब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगीं क्योंकि सरकार उनके जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक 'पैकेज' देगी। 

6- 18 बार पेट में घोंपे चाकू, काटी जुबान! बड़ी ही बेरहमी से फेमस इन्फ्लुएंसर की कर दी रूह कंपा देने वाली हत्या... परिवार ने किए रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे
कनाडा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय मूल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Nancy Grewal की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना कनाडा के LaSalle शहर में मंगलवार शाम हुई।

7- पालतू कुत्ते ने SDM के दोनों हाथ चबाए! साइन करने लायक नहीं बचे अफसर, अंगूठा लगाकर मांगी छुट्टी
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां बैरिया तहसील में तैनात एसडीएम आलोक प्रताप सिंह अपने ही पालतू कुत्ते के हमले का शिकार हो गए। 

8- 19 मार्च से इस घाट पर शुरू होगी भव्य गंगा आरती, श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधा
श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद काशी देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बन गई है। 

9- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर ट्रेन में हमला; नाक काटने का हुआ प्रयास
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बटुकों से यौन शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर रविवार की सुबह सिराथू स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर हमला कर दिया।

10- 'पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, वह अति-दुर्भाग्यपूर्ण', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अनादर पर बोलीं मायावती
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल संबंधी राजनीतिक विवाद को ''अति दुर्भाग्यपूर्ण'' बताते हुए रविवार को...
 

