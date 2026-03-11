Main Menu

'त्यौहारों पर समाज विरोधी गतिविधियों व नई परंपरा की अनुमति नहीं', CM Yogi का सख्त निर्देश, बोले- राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर रखें जीरो टॉलरेंस

Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Mar, 2026 11:57 AM

cm yogi s strict instructions to officials

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चेतावनी दी कि त्यौहारों पर कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की नई परंपरा शुरू करने की अनुमति न दी जाए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी ने आगामी त्यौहारों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 मार्च को अलविदा की नमाज, 14-15 मार्च को उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा, 19 मार्च से चैत्र नवरात्र और 20-21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह अवधि कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और सभी अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हों। 

योगी ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की नई परंपरा शुरू करने की अनुमति न दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के कारण आमजन को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि समाज-विरोधी अथवा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतने की नीति अपनाई जाए। बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि 14 और 15 मार्च को प्रदेश के 1090 परीक्षा केंद्रों पर चार पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 15 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अन्य जिलों से आने की संभावना को देखते हुए प्रभावी यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए ताकि कहीं भी जाम या अव्यवस्था की स्थिति न बने। मुख्यमंत्री ने हालिया वैश्विक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता की समीक्षा भी की। 

