सफर पर निकला था परिवार, रास्ते में मिली मौत — कानपुर–लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने ली 4 जानें

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कानपुर–लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

कैसे हुआ हादसा

यह हादसा सोहरामऊ थाना क्षेत्र के भल्ला फार्म के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित हो गया और सामने से जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक पर सवार पति-पत्नी और उनके दो छोटे बच्चों की मौके पर ही जान चली गई।

मृतकों की पहचान

पुलिस के अनुसार, मृतक अजगैन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे।

- वीरेंद्र (पिता)

- ऋतु (पत्नी)

- अनुराधा (बेटी, 9 वर्ष)

- रुद्र (बेटा, करीब 6 वर्ष)

चारों एक ही बाइक पर लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहे थे।

पुलिस कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया और सोहरामऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस भी बुलाई गई, लेकिन सभी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों ट्रकों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

परिजनों में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे क्षेत्र में इस हादसे से दुख का माहौल है।