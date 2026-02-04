फेयरवेल पार्टी में आखिर ऐसा क्या हुआ? लखनऊ के एक स्कूल से आई चौंकाने वाली खबर, पैरेंट्स भी रह गए हैरान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Feb, 2026 07:53 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल दावे के मुताबिक, एक स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान ज्यादा चाउमीन लेने पर कुछ छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल दावे के मुताबिक, एक स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान ज्यादा चाउमीन लेने पर कुछ छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें अस्थायी रूप से स्कूल आने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला चिनहट क्षेत्र स्थित सेंट मैरी स्कूल से जुड़ा है। हालांकि, इस घटना को लेकर अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक लिखित बयान सामने नहीं आया है।
क्या है पूरा मामला?
वायरल जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को हाईस्कूल के छात्रों की फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी में फूड काउंटर लगाया गया था। आरोप है कि कुछ छात्रों ने काउंटर से कई बार चाउमीन ली। स्कूल प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता माना। बताया जा रहा है कि इस वजह से संबंधित छात्रों को 2 दिन के लिए स्कूल आने से रोक दिया गया।
प्रिंसिपल का व्हाट्सऐप वॉइस नोट?
सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने व्हाट्सऐप ग्रुप में वॉइस नोट भेजकर कार्रवाई की जानकारी दी। फेयरवेल के अगले दिन यानी 2 फरवरी को जब छात्र स्कूल पहुंचे, तो उन्हें वापस घर भेज दिया गया। सस्पेंड किए गए छात्रों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई। छात्रों के नाम भी साझा नहीं किए गए।
पेरेंट्स हैरान, सोशल मीडिया पर मजाक
इस कथित कार्रवाई से कुछ अभिभावक हैरानी जता रहे हैं। उनका कहना है कि खाने की वजह से सस्पेंशन देना सख्त कदम लगता है। वहीं दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स इसे अजीब और हास्यास्पद घटना बता रहे हैं।
स्कूल का पक्ष क्या है?
स्कूल प्रशासन का कथित कहना है कि फूड काउंटर पर अनुशासन का पालन नहीं किया गया, इसलिए यह कदम उठाया गया। हालांकि, वायरल दावों को लेकर स्कूल की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।