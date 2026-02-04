बेहद दुखद खबर: क्रिकेट जगत को बड़ा सदमा, पूर्व क्रिकेटर का 67 साल की उम्र में निधन, कभी मैच के लिए टाल दी थी अपनी शादी!

Tony Pigott Passes Away: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और ससेक्स काउंटी क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी टोनी पिगॉट का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन से इंग्लिश क्रिकेट को गहरा नुकसान पहुंचा है। खिलाड़ी के रूप में सीमित अंतरराष्ट्रीय करियर के...

Tony Pigott Passes Away: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और ससेक्स काउंटी क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी टोनी पिगॉट का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन से इंग्लिश क्रिकेट को गहरा नुकसान पहुंचा है। खिलाड़ी के रूप में सीमित अंतरराष्ट्रीय करियर के बावजूद टोनी पिगॉट ने काउंटी क्रिकेट और प्रशासनिक भूमिका में अहम योगदान देकर खेल पर गहरी छाप छोड़ी।



टेस्ट टीम के लिए टाली शादी (Tony Pigott Passes Away)

टोनी पिगॉट का अंतरराष्ट्रीय सफर भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन उनका समर्पण हमेशा चर्चा में रहा। वर्ष 1983-84 में वह न्यूजीलैंड में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, जब इंग्लैंड टीम में कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद उन्हें अचानक टेस्ट टीम में शामिल किया गया। इसी दौरान उनकी शादी तय थी, लेकिन राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का मौका मिलने पर उन्होंने शादी की तारीख आगे बढ़ा दी और इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने पहुंचे। यह फैसला उनके देश और खेल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है।



ससेक्स के लिए शानदार शुरुआत

टोनी पिगॉट ने महज 20 वर्ष की उम्र में ससेक्स के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने हैट्रिक लेकर सबका ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक ससेक्स टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि पीठ की गंभीर चोट के चलते उनका खेल करियर प्रभावित हुआ और 1996 में उन्हें मजबूरन संन्यास लेना पड़ा।

प्रशासक के रूप में ऐतिहासिक योगदान

क्रिकेट से संन्यास के बाद टोनी पिगॉट ससेक्स क्रिकेट क्लब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बने। उनके नेतृत्व में क्लब ने कई बड़े बदलाव किए। ससेक्स इंग्लैंड का पहला काउंटी क्लब बना जहां स्थायी फ्लडलाइट्स लगाई गईं। उनकी कार्यशैली और दूरदृष्टि का परिणाम 2003 में देखने को मिला, जब ससेक्स ने अपनी पहली काउंटी चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा।



क्रिकेट जगत में शोक

टोनी पिगॉट के निधन पर क्रिकेट जगत से लगातार श्रद्धांजलि संदेश आ रहे हैं। ससेक्स के पूर्व कप्तान क्रिस एडम्स ने उन्हें क्लब के इतिहास का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि टोनी न केवल एक सफल प्रशासक थे, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा भी थे।

आखिरी समय तक जुड़े रहे खेल से

स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद टोनी पिगॉट लंबे समय तक क्रिकेट से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वह पिच निरीक्षक और मैच रेफरी के तौर पर सेवाएं देते रहे। नवंबर 2025 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा ‘Lester and the Deckchair Revolution’ उनके क्रिकेट जीवन और अनुभवों को दर्शाती है।



इंग्लिश क्रिकेट को बड़ी क्षति

टोनी पिगॉट का निधन इंग्लिश क्रिकेट के लिए एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। खिलाड़ी, प्रशासक और मार्गदर्शक के रूप में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा।