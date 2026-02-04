Main Menu

UP Weather Update: बारिश गई, कोहरा छाया! यूपी में फिर बढ़ेगी कंपकंपाती ठंड, 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी

04 Feb, 2026

UP Weather UPdate: उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस बारिश के बाद अब प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने वाली है। बादल छंट चुके हैं, लेकिन उनकी जगह अब घना कोहरा लौट आया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 4 फरवरी (बुधवार) की सुबह यूपी के कई जिलों में कोहरे की मोटी चादर देखने को मिलेगी। साथ ही अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।

22 जिलों में येलो अलर्ट — 100 से 500 मीटर तक घटेगी दृश्यता
लखनऊ स्थित अमौसी मौसम केंद्र के अनुसार, पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में शामिल हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। यहां सुबह के समय दृश्यता 100 से 500 मीटर तक रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

24 घंटे बाद बदलेगा मौसम, तेज हवाओं की एंट्री
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे बाद यूपी के मौसम में फिर बदलाव आएगा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में 15 किमी/घंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। यह स्थिति करीब दो दिनों तक बनी रह सकती है।

इन जिलों में रहेगा साफ आसमान
बुधवार को कुछ जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है: वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर और चंदौली

लखनऊ और नोएडा का हाल
लखनऊ:
- आसमान साफ रहेगा
- न्यूनतम तापमान: 11°C
- अधिकतम तापमान: 22°C
- 48 घंटे बाद तेज सतही हवाएं चल सकती हैं

नोएडा:
- मौसम सामान्य रहेगा
- सुबह हल्का कोहरा संभव
- न्यूनतम तापमान: 10°C
- अधिकतम तापमान: 20°C

मौसम में उतार-चढ़ाव क्यों?
बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार: पंजाब और हरियाणा के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। 5 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इन्हीं सिस्टम्स की वजह से प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदलता रहेगा — कभी कोहरा, कभी ठंड, तो कभी तेज हवाएं।

सावधानी बरतें
- सुबह ड्राइव करते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें
- ट्रेन/फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें
- बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचाकर रखें।

