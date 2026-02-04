सड़क पर सियासी संग्राम! ‘आप मारेंगी, होश में रहना’—सपा नेता पूजा शुक्ला और महिला BLO की तीखी बहस कैमरे में कैद, वीडियो वायरल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Feb, 2026 10:23 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी (सपा) की नेता पूजा शुक्ला और एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के बीच तीखी बहस दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला एक मतदान केंद्र से जुड़ा है, जहां कुछ मतदाताओं की शिकायतों को लेकर विवाद शुरू हुआ।
वीडियो में क्या दिख रहा है?
वायरल वीडियो की शुरुआत में महिला BLO और पूजा शुक्ला के साथ पहुंचे कुछ मतदाताओं के बीच बातचीत होती नजर आती है। धीरे-धीरे माहौल गर्म हो जाता है और मामला सीधे पूजा शुक्ला तथा महिला BLO के बीच बहस में बदल जाता है। मौके पर मौजूद अन्य लोग भी बातचीत में शामिल होते दिखते हैं। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तनाव साफ दिखाई देता है।
पूजा शुक्ला ने क्या कहा?
पूजा शुक्ला ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लंबा बयान जारी कर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बूथ नंबर 5 के मतदाताओं की तरफ से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि संबंधित BLO निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही हैं। पूजा शुक्ला ने आरोप लगाया कि महिला BLO पर पहले भी जाति और धर्म को लेकर टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में भी मतदाताओं से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। उनके अनुसार, महिला BLO ने कथित तौर पर “गोली लेकर आओ” जैसे शब्द भी कहे, जिससे माहौल और बिगड़ गया। सपा नेता का कहना है कि इस तरह की भाषा और व्यवहार से मतदाताओं का सम्मान आहत होता है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक मानसिकता से प्रेरित बताया और महिला BLO के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मामला संवेदनशील केंद्र से जुड़ा
पूजा शुक्ला के मुताबिक यह मतदान केंद्र संवेदनशील श्रेणी में आता है। उनका आरोप है कि जानबूझकर ऐसे लोगों की तैनाती कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मतदाताओं में डर या भ्रम पैदा हो सकता है।
सोशल मीडिया पर बहस तेज
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग पूजा शुक्ला के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
प्रशासन की चुप्पी
अब तक प्रशासन की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पूजा शुक्ला ने कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह इस मुद्दे को आगे भी उठाती रहेंगी।