UP में ठंड और कोहरे का कहर जारी! IMD अलर्ट: 20 जिलों में दृश्यता घटकर 500 मीटर तक, सुबह-सुबह निकलना हुआ मुश्किल

UP Weather UPdate: उत्तर प्रदेश के लोग अभी ठंड और कोहरे से राहत की उम्मीद मत रखें। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 5 फरवरी को भी प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा रहेगा। अनुमान है कि इस दौरान 20 से अधिक जिलों में दृश्यता केवल 100 से 500 मीटर तक ही होगी। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

कोहरे से प्रभावित जिलों में शामिल हैं:

सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के अन्य जिले।

पश्चिमी यूपी में तेज हवाओं का दौर

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। हवाओं की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और यह हालात अगले 3 दिनों तक बने रहेंगे।

पूर्वांचल में मौसम साफ

पूर्वांचल के जिलों में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। इनमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, आजमगढ़, सोनभद्र और चंदौली शामिल हैं।

राजधानी लखनऊ और नोएडा का मौसम

लखनऊ में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। हालांकि, अगले 24 घंटे में यहां तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है, जो अगले 3 दिनों तक जारी रह सकती हैं। लखनऊ का अनुमानित तापमान न्यूनतम 10 और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली से सटे नोएडा में आज सुबह हल्का कोहरा नजर आएगा। यहां का तापमान न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।

8 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 8 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके कारण उत्तर प्रदेश में मौसम में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।