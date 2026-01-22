Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शराब पार्टी के बाद खूनी वारदात: मौसेरा भाई निकला ट्रक चालक का हत्यारा, इस वजह से घटना को दिया था अंजाम

शराब पार्टी के बाद खूनी वारदात: मौसेरा भाई निकला ट्रक चालक का हत्यारा, इस वजह से घटना को दिया था अंजाम

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Jan, 2026 06:13 PM

bloody incident after a liquor party cousin turns out to be the killer of the t

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बक्शी का तालाब क्षेत्र में ट्रक चालक राममूर्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के मौसेरे भाई सन्दीप कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बक्शी का तालाब क्षेत्र में ट्रक चालक राममूर्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के मौसेरे भाई सन्दीप कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है।

अक्सर मुलाकात करने के लिए आता था मृतक
पुलिस के अनुसार, मृतक राममूर्ति एक कंटेनर चालक था और आरोपी सन्दीप कुमार (25) जानकीपुरम सेक्टर-8 की झोपड़पट्टी का निवासी है। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध थे और राममूर्ति के लखनऊ आने-जाने के दौरान अक्सर मुलाकात होती रहती थी।

हत्या से पहले दोनो ने साथ में बैठकर पी थी शराब 
19 जनवरी 2026 को राममूर्ति ने हरिद्वार से गाजीपुर जाते समय सन्दीप को इंदीराबाग देशी शराब ठेके के पास बुलाया। दोनों ने पहले शराब पी, फिर भिठीली क्रॉसिंग से मुर्गा खरीदकर सन्दीप के घर पहुंचे, जहां खाना बनाने के बाद दोबारा शराब पी गई।

साली से की थी मृतक ने छेड़छाड़
इसी दौरान सन्दीप की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसकी गैरमौजूदगी में राममूर्ति ने शराब के नशे में उसकी साली से छेड़छाड़ की थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। बाद में सन्दीप राममूर्ति को भिठौली क्रॉसिंग छोड़ आया।

लोहे की रॉड से सिप पर किया था वार 
कुछ देर बाद आरोपी दोबारा इंदीराबाग अंडरपास के पास खड़े कंटेनर पर पहुंचा, जहां छेड़छाड़ के मुद्दे पर फिर कहासुनी हुई। गुस्से में आकर सन्दीप ने कंटेनर में रखी लोहे की रॉड से राममूर्ति के सिर पर कई वार किए और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

किसान पथ से आरोपी को पुलिस ने दबोचा 
हत्या के बाद आरोपी ने हथियार को झाड़ियों में छिपा दिया और फरार हो गया। 22 जनवरी 2026 को जब वह दोबारा रॉड लेने मौके पर पहुंचा, तो पुलिस ने उसे किसान पथ सर्विस लेन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!