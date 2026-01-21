Main Menu

सुर्खियों में मुलायम परिवार: अपर्णा यादव से प्रतीक लेंगे तलाक! सोशल मीडिया पर सियासी हलचल तेज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके बेटे प्रतीक यादव के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा की गई एक पोस्ट के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक की बात कही है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

मासिक समीक्षा बैठक में नहीं पहुंची अपर्णा यादव 
इस घटनाक्रम के बीच अपर्णा यादव का एक अहम सरकारी बैठक में शामिल न होना भी चर्चा का विषय बन गया है। 21 जनवरी को लखनऊ में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को लेकर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं मासिक समीक्षा बैठक में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान मौजूद रहीं, लेकिन राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बैठक में नहीं पहुंचीं। बैठक में उनकी कुर्सी खाली देखी गई, जिससे अटकलों को और बल मिला।

विधानसभा चुनाव में सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी अपर्णा यादव 
अपर्णा यादव का राजनीतिक सफर भी लगातार सुर्खियों में रहा है। मुलायम सिंह यादव की बहू होने के बावजूद उन्होंने कई मौकों पर भाजपा की नीतियों और नेताओं की सार्वजनिक रूप से सराहना की। वर्ष 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की थी। इसके बाद 2017 में उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन्हीं बयानों के बाद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी वे भाजपा के पक्ष में बयान देती नजर आईं।

सोशल मीडिया पोस्ट यादव परिवार को लेकर राजनीतिक बहस तेज
अब पति प्रतीक यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अपर्णा यादव एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। प्रतीक यादव ने पोस्ट में निजी आरोप लगाए हैं, जिन पर अभी तक अपर्णा यादव की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

