'मशहूर अभिनेत्री ने बैचलर पार्टी में पुरुष मॉडल संग बनाए थे संबंध, हिडन कैमरा में रिकॉर्ड किया 15 सेकंड का Video', Bollywood के बंद कमरों का चौंकाने वाला राज!

UP Desk : बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में ब्लैकमेलिंग और विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में मशहूर जासूस नमन जैन ने एक ऐसा केस उजागर किया है, जिसने इंडस्ट्री के बंद कमरों के राज उजागर कर दिए। मामला गोवा में हुई एक हाई-प्रोफाइल बैचलर पार्टी से शुरू हुआ, जिसमें बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री और एक बड़े उद्योगपति की बेटी बड़े संकट से बचीं।



गोवा की रात और अनचाहा मोड़

नमन जैन के अनुसार, घटना एक निजी विला में हुई बैचलर पार्टी की है। उद्योगपति की बेटी ने अपनी सहेलियों के लिए पार्टी रखी थी, जिसमें उनकी बचपन की दोस्त भी शामिल थीं। पार्टी का माहौल तब गर्म हो गया जब वहां बुलाए गए दो पुरुष, जो ‘मॉडल’ बताये गए थे, असल में मेल एस्कॉर्ट्स निकले। नशे और संगीत के माहौल में दोनों लड़कियां अनजाने में उनके करीब चली गईं।

हिडन कैमरा और ब्लैकमेल का खतरा

कुछ दिनों बाद उद्योगपति की बेटी को एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाला वही पुरुष था जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी और मोटी रकम की मांग की। वीडियो में लड़कियां और अभिनेत्री पुरुषों के बेहद करीब नजर आ रही थीं। जांच में सामने आया कि पुरुषों की जैकेट में गुप्त कैमरे लगे थे, जिनसे पूरी घटना रिकॉर्ड की गई थी।



जासूसी और डिजिटल साजिश का पर्दाफाश

बॉलीवुड अभिनेत्री और उद्योगपति की बेटी को डर था कि अगर वीडियो सार्वजनिक हुआ तो उनकी बदनामी और करियर पर बड़ा असर पड़ेगा। पुलिस में जाने के बजाय उन्होंने अपने मैनेजर के माध्यम से जासूस नमन जैन से संपर्क किया। पहले दोनों पक्षों ने एनडीए (गोपनीयता समझौता) पर हस्ताक्षर किए, फिर ऑपरेशन शुरू हुआ।

नमन जैन और उनकी टीम ने ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्तियों के साइबर क्राइम नेटवर्क का पता लगाया। अपनी टीम और राजनीतिक संपर्कों की मदद से न केवल अपराधियों को पकड़ा गया, बल्कि डिजिटल डेटा और वीडियो सबूत पूरी तरह नष्ट कर दिए गए।