Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा चौंकाने वाला मामला: रात तक सब सामान्य… लेकिन सुबह खुला ऐसा राज कि परिवार में मच गया हड़कंप

पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा चौंकाने वाला मामला: रात तक सब सामान्य… लेकिन सुबह खुला ऐसा राज कि परिवार में मच गया हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Feb, 2026 08:45 AM

gonda news the aunt fell in love and eloped with her nephew

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक चौंकाने वाला पारिवारिक मामला सामने आया है। जहां एक शादीशुदा महिला अपने ही रिश्तेदारी के एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई। महिला दो बच्चों की मां बताई जा रही है। यह मामला इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र......

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक चौंकाने वाला पारिवारिक मामला सामने आया है। जहां एक शादीशुदा महिला अपने ही रिश्तेदारी के एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई। महिला दो बच्चों की मां बताई जा रही है। यह मामला इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र का है। परिवार के अनुसार, महिला घर से जाने से पहले एक पत्र छोड़ गई, जिसमें उसने लिखा कि वह अपनी इच्छा से युवक के साथ जा रही है और अब पति या संपत्ति से उसका कोई संबंध नहीं है।

परिवारिक पृष्ठभूमि
जानकारी के मुताबिक, महिला की शादी वर्ष 2017 में हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। पति पेशे से ट्रक ड्राइवर बताए जा रहे हैं। युवक उसी गांव का रहने वाला है और परिवार में रिश्तेदारी के दायरे में आता है। बताया जा रहा है कि युवक का महिला के घर आना-जाना था, इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं।

कब बढ़ा मामला?
परिवार का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच संबंधों की चर्चा थी। जब यह बात घरवालों को पता चली तो समझाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ समय पहले महिला मानसिक तनाव में थी और परिवार ने उसकी देखभाल की थी।

घटना वाली रात क्या हुआ?
बताया जा रहा है कि एक रात युवक महिला के घर पहुंचा। सुबह घरवालों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद घर में विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद महिला घर छोड़कर चली गई।

और ये भी पढ़े

पुलिस की भूमिका
स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा में है। परिवार की ओर से सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। अभी तक आधिकारिक तौर पर विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

महत्वपूर्ण बात
यह मामला पारिवारिक संबंधों और व्यक्तिगत निर्णयों से जुड़ा है। इसमें शामिल बच्चों और परिवार की निजता को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!