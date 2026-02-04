Main Menu

  • आगरा कॉलोनी में 40 परिवारों ने लगाए मकान बिकाऊ पोस्टर; दबंगों की करतूत से फैला खौफ, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Feb, 2026 12:03 PM

Agra News: ताजनगरी आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र स्थित भगवान नगर कॉलोनी में एक अनोखी और चिंताजनक स्थिति सामने आई है। जहां कॉलोनी के करीब 40 घरों पर 'मकान बिकाऊ' के पोस्टर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि.......

Agra News: ताजनगरी आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र स्थित भगवान नगर कॉलोनी में एक अनोखी और चिंताजनक स्थिति सामने आई है। जहां कॉलोनी के करीब 40 घरों पर 'मकान बिकाऊ' के पोस्टर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे क्षेत्र में कथित दबंगई और विवादों से परेशान होकर यहां से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?
कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि इलाके में रहने वाले कुछ युवकों द्वारा आए दिन विवाद, झगड़े और धमकाने की घटनाएं होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई परिवारों ने अपने घर बेचने का फैसला कर लिया है। पोस्टर लगाए जाने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की।

हाल की घटना का जिक्र
स्थानीय लोगों के अनुसार, 2 फरवरी को कॉलोनी के एक घर में शादी का कार्यक्रम था। आरोप है कि उसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा और विवाद शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि मारपीट की स्थिति बनी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों के चोटिल होने की भी बात कही जा रही है।

महिला के साथ अभद्रता का आरोप
एक महिला निवासी ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की गई और विरोध करने पर घर में घुसकर गाली-गलौज की गई। बीच-बचाव करने वालों के साथ भी धक्का-मुक्की होने की बात कही गई है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

स्थानीय जनप्रतिनिधि का बयान
क्षेत्र के पार्षद हरिओम गोयल ने भी कॉलोनी में विवाद होने की बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

पुलिस की भूमिका
पोस्टर लगने की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लोगों की मांग
कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि जब तक उन्हें सुरक्षा का भरोसा और समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिलता, वे पोस्टर नहीं हटाएंगे। यह मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे की स्थिति पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद साफ हो सकेगी।

