Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद था सूरजपाल, 4 साल बाद लौटा घर, परिवार में खुशी; 15 महीने पहले BSF को सौंप गया था शख्स, आखिर कहां था इतने दिन?

पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद था सूरजपाल, 4 साल बाद लौटा घर, परिवार में खुशी; 15 महीने पहले BSF को सौंप गया था शख्स, आखिर कहां था इतने दिन?

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Aug, 2025 05:12 PM

unnao man released from pakistan s lahore jail

पाकिस्तान की जेल से रिहाई के लगभग सवा साल बाद सूरज पाल बुधवार को उन्नाव जिले में अपने घर लौटा लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अधिकारियों और परिजनों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की .....

उन्नाव : पाकिस्तान की जेल से रिहाई के लगभग सवा साल बाद सूरज पाल बुधवार को उन्नाव जिले में अपने घर लौटा लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अधिकारियों और परिजनों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। परिजनों के अनुसार सूरज पाल (45) के करीब पांच वर्ष बाद घर लौटने के उपरांत परिजनों ने उससे कई सवाल किए, लेकिन वह किसी का सही उत्तर नहीं दे सका। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 

जम्मू-कश्मीर से पाक सीमा में पहुंच गया था सूरज
सूत्रों के मुताबिक, सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर सुल्तानखेड़ा निवासी सूरज पाल 27 अक्टूबर 2020 को अचानक घर से लापता हो गया था। जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पाल के चचेरे भाई रमेश ने बताया कि एक वर्ष बाद अक्टूबर 2021 में जम्मू-कश्मीर सीमा से सेना द्वारा फोन पर सूचना मिली थी कि दिसंबर 2020 में सूरज जम्मू-कश्मीर से पाक सीमा में पहुंच गया था, जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर अपनी जेल में बंद कर दिया। 

पाकिस्तान ने बीएसएफ को सौंप दिया गया था सूरज 
परिजनों के अनुसार मई 2024 में सूरज को पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया गया और बाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया गया था। पाकिस्तानी जेल से छूटने के बाद भी सूरज घर नहीं पहुंचा था। बीते बुधवार को कुछ ग्रामीणों ने सूरज को शहर के लोक नगर रेलवे फाटक के पास विक्षिप्त हालत में घूमते देखा और उसके परिजनों को सूचना दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और सूरज को घर लेकर आए। 

सूरज का मानसिक संतुलन ठीक नहीं - परिजन 
परिवारवालों ने बताया कि सूरज पाल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। स्थानीय पुलिस चौकी मगरवारा के प्रभारी अरविंद पाण्डेय ने बताया कि इस संबंध में उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) मामले की जांच कर रही है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!